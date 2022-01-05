بداية من منتصف الليلة: سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب لـ3 أيّام

يدخل سواق شاحنات نقل المحروقات بداية من منتصف الليلة وإلى غاية 8 جانفي الجاري، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام .

وتتمثل مطالب الإضراب في إدراج سواق نقل المحروقات في الاتفاقية المشتركة للمحروقات والغاء كاميرا المراقبة بالشاحنات وتفعيل مذكرة العمل والكف عن هرسلة السواق داخل فضاءات التعبئة.

وكان مدير التكرير والتوزيع بإدارة المحروقات في وزارة الصناعة عفيف المبروكي قد أعلن أنه تمّ إسداء التعليمات لشركات توزيع المحروقات لتكثيف عمليات تزويد محطات بيع الوقود منذ يوم أمس استعدادا للإضراب.

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