بداية من منتصف اليوم: الإعلان عن نتائج التوجيه بالنسبة لدورة المتفوقين في بكالوريا 2023

ينطلق بداية من منتصف اليوم الثلاثاء، الإعلان عن نتائج التوجيه بالنسبة لدورة المتفوقين في بكالوريا 2023، المترشحين للدراسة بالأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية بفرنسا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى والجامعات الألمانية والفرنسية، بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي بعد أن بدأ التسجيل للحصول على هذه الخدمة للحصول أمس الاثنين.

ويمكن للراغبين في الحصول على هذه الخدمة، حسب بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشية الاثنين، توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 على النحو التالي:OR، ثم فراغ ثم رقم البكالوريا

وتتوفر هذه الخدمة بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الجوال لـ » اتصالات تونس » و » أوريدو » و » أورونج » بسر 950 مليم للارسالية .

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