بداية من 1 جويلية: وفاة 54 شخصاً غرقاً في الشواطئ

أعلن الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية، العميد معز تريعة في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة 54 شخصاً غرقاً من غرة جويلة إلى غاية 07 أوت الجاري بزيادة تقدر بـ10 حالات مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضي.

وأضاف العميد معز تريعة أنه تم خلال الفترة نفسها إنقاذ وإسعاف 285 شخصاً، مشيرا إلى أن الشواطئ الصخرية تعرف إقبالا متزايدا رغم أنها تحصد أكبر عدد من الأرواح.

وقال تريعة إنه تم رصد 15 حالة وفاة جراء السباحة في التجمعات المائية من غير الشواطئ على غرار البحيرات الجبلية والأودية والسدود والآبار والقنال ووادي مجردة وغيره.

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