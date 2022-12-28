بداية من 10 جانفي: مؤشرات تقلبات شتوية مع ثلوج بالمرتفعات

اخر تحديث : 28/12/2022
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الأربعاء، أنّ النموذج الأمريكي يتوقع عودة مؤشرات التقلبات الشتوية بداية من 10 جانفي 2023 .
وقال الغنوشي إن هامش الخطأ مرتفع نسبيا في التوقعات البعيدة المدى، لكن حسب النموذج الأمريكي فإنه ستكون هناك أمطار بكميات طيبة شمال البلاد مع فرضية بعض الثلوج بالمرتفعات.


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