بداية من 15 جوان: منصّة مشتركة لدعم التعاون بين تونس و4 دول

سيتم إطلاق منصّة « الدسك ما بين الدول الإفريقية » بغاية دعم العلاقات التجاريّة والأعمال بين تونس وغانا ونيجيريا والمغرب والسنغال، يوم الأربعاء 15 جوان 2022، خلال ندوة حضورية وعن بعد، بحسب ما كشفت عنه الغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، اليوم الإثنين.

ويرجى من تنظيم ندوة « الدسك ما بين الدول الإفريقية: مسار نحو إفريقيا » إلى عرض هذه المنصّة والأهداف من إطلاقها. وتتولى الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب تنظيم الندوة، لفائدة برنامج « كشّافة الأعمال » للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية ونظيرتيها بكل من نيجيريا وغانا.وستضم المنصّة معلومات اقتصاديّة تهم مختلف البلدان فضلا عن المعطيات الضرورية لمساعدة المستثمرين من البلدان المعنية لتنفيذ استراتيجياتها للإستثمار.

وستجمع المنصّة، أيضا، الشركاء المحليين، الذين بإمكانهم مساعدة المستثمرين من مختلف البلدان على التمركز والتوريد أو التصدير نحو أسواق البلدان المعنية.ويتدخل برنامج « كشافة الأعمال للتنمية » كخبير للتنمية في 40 بلدا عبر العالم لفائدة الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويقوم البرنامج بتقديم الإستشارات للمؤسسات الألمانية والأوروبية والمحلية بخصوص مسائل ترتبط بالتنمية وتشجيع الإلتزام المسؤول في المجال الاقتصادي من خلال مشاريع التعاون.ويقوم البرنامج، أيضا، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص وهياكل التكوين المهني في ألمانيا وفي مختلف الدول الإفريقية.

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