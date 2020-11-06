بداية من 15 نوفمبر: عودة تدريجية للأنشطة الثقافية والفنية مع تطبيق بروتوكول صحي خاص

أكد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار في كلمة له خلال الجلسة العامة بمجلس الشعب صباح اليوم الاثنين، أن القطاع الثقافي تأثر تأثرا سلبيا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى إلغاء وأو تأجيل أو تعليق المهرجانات والتظاهرات والتوقف شبه التام لمختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

وأكد الوزير أنه تم تسجيل تراجع عدد الزيارات للمتاحف مما أدى إلى تراجع المداخيل من 10.8 مليون دينار خلال الفارطة إلى 1.6 مليون دينار سنة 2020 إلى حد الآن.

وأعلن الوزير أن وزارة الثقافة بادرت بالإحاطة بالفنانين والمبدعين والمثقفين من خلال إسناد منح مساعدة ظرفية لفائدة عدد كبير من الفنانين والمبدعين والمتدخلين في المجال الثقافي وقد انتفع بهذا الإجراء قرابة 3100 مستفيد بمبلغ جملي يُقدّر بـ1.7 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر بعد عقد مجلس وزاري مضيق يوم 4 نوفمبر الجاري، خصص للوقوف على الأضرار التي أُلحقت بالقطاع واقتراح التدابير الاستثنائية والاستعجالية المستوجبة وأهم القرارات المتخذة تتمثل في :

- إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية بعنوان الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي

-إقرار مضاعفة جراية الشيخوخة لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين كي لا تقل الجراية بمقتضى القرار عن الأجر الأدنى المهني المضمون .

-تخصيص إعتمادات إضافية في نهاية السنة الجارية بتغطية المساعات الاجتماعية الظرفية للفنانين والمبدعين والمشتغلين في المجال الثقافي بقيمة 6 مليون دينار، وسيُمكن من تطوير تدخلات الوزارة لمساعدة الفنانين والمبدعين على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها جراء الجائحة .

-إقرار اعتماد بروتوكول صحي خاص بالأنشطة الثقافية ابتداء من 15 نوفمبر الجاري مع مراعاة تطور الوضع الصحي وسيُمكن ذلك من ضمان العودة التدريجية للأنشطة الثقافية والفنية ومراعاة خصوصية القطاع مع الالتزام التام والتدابير الوقائية .

-التسريع في إحداث صندوق استثمار خاص بالمجال الثقافي بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات.

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