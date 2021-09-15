بداية من 20 سبتمبر: الانطلاق في تلقيح الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري مزاتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحملة الوطنية لتلقيح الأشخاص ذوي الإعاقة وأوليائهم والمربين المشرفين عليهم بالمراكز المختصة ضد كوفيد-19، ستنطلق بداية من 20 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 30 من الشهر نفسه في المراكز القارة المخصصة للتلقيح ومراكز الصحة الأساسية بكامل ولايات الجمهورية.

وأكد رئيس المنظمة إثر اجتماع اليوم مع ممثلين عن وزراتي الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة، أن هذه الحملة ستسعى إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة الذين يمثلون نسبة 13.5 بالمائة من الشعب التونسي من بينهم فقط 276 ألف حامل لبطاقة إعاقة.

ولفت المتحدث إلى أن المسجلين وغير المسجلين في منظومة « ايفاكس » من هذه الفئة مدعوون إلى الالتحاق بمراكز التلقيح، بداية من الساعة منتصف النهار من يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف مزاتي أن الأشخاص ذوي الإعاقة من كبار السن والحاملين لإعاقات عميقة سيتلقون جرعة واحدة من التلقيح المضاد لكوفيد-19، لافتا إلى أن وزارة الصحة رجحت استعمال لقاح « جونسن آند جونسن » لفائدة هذه الفئة.

وقال يسري مزاتي إنه سيتم العمل بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لوزارتي الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، على توفير وحدات متنقلة لفائدة ذوي الإعاقات العميقة بمراكز الرعاية والذين يتعذر عليهم التنقل إلى مراكز التلقيح، لضمان حقهم في التلقيح ضد كورونا.

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