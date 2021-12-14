بداية من 22 ديسمبر: إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح قبل الدخول لمرافق السكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه بداية من تاريخ 22 ديسمبر 2021 يمنع على كافّة أعوانها و الأشخاص البالغين من العمر 18 عاما فما فوق من حرفاء وزائرين و مرافقين الدخول إلى المقرّات و المصالح و المرافق التّابعة للشركة دون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية.

ودعت الشركة الجميع إلى التقيّد بهذا الإجراء لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد حفاظا على صحّة كل اﻷفراد و سلامتهم.

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