بداية من 28 أوت: انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس 24 أوت 2023، عن فتح باب التسجيل عن بعد بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية والمعاهد بالنسبة للسنة الدراسية 2023-2024 بداية من يوم الاثنين 28 أوت والى غاية يوم السبت من ذات الشهر.

وأضافت، في بلاغ لها، أن التسجيل يتم عبر الموقع الالكتروني www.inscription.education.tn

وأكدت الوزارة أنه يتعين على التلاميذ وأوليائهم احترام مختلف المراحل المنصوص عليها بالموقع واستخلاص معلوم التسجيل وتأكيد التسجيل باعتماد كافة آليات الدفع الالكتروني المتاحة وخاصة رصيد الهاتف الجوال باستعمال الرمز #181* اضافة الى البطاقات البريدية والبنكية.

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