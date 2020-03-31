بداية من 3 أفريل: توزيع 60 ألف طرد من المواد الغذائية على المنتفعين بها

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول مسار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها والمتعلقة بالمساعدات المالية والعينية والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهن التي أضطرت للبطالة الفنية.

وأوصى رئيس الحكومة في هذا الإطار باختصار آجال توزيع المساعدات المالية على مستحقيها وإحترام كل إجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبًا لكل مظاهر الإكتظاظ والتجمهر والإنتظار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويُذكر أن هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار، كما تم رصد خط تمويل ب 300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا.

كما ستوفر الدولة عبر الإتحاد التونسي للضمان الاجتماعي 60 ألف طرد من المواد الغذائية يُشرع في إيصالها إلى منازل المنتفعين بها إنطلاقا من الجمعة 3 أفريل القادم وإلى غاية موفى شهر رمضان المعظم.

من جهة أخرى، وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والدفاع والداخلية، تقرّر فتح مدرسة إعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين إيصالها إلى العائلات بالتعاون مع المجتمع المدني.

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