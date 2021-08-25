بداية من 30 أوت 2021: انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، أنّ حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية تنطلق، في قـسطها الأوّل، للموسم الدراسي 2021-2022، بداية من يوم الاثنين 30 أوت 2021 عبـر 143 مكتب بريد و5 وكالات تجارية.

وبيّنت الشركة أنّه سيتم بيع الاشتراكات عبر 56 مكتب بريد بتونس العاصمة و16 مكتبا بأريانة و30 مكتبا ببن عروس و20 بمنوبة و21 مكتب بمراكز الولايات الأخرى.

وستقدم الوكالات التجارية بكل من حي الخضراء والمروج 4 ومحطة الترابط » سليمان كاهية » و »المرسى الشاطئ » وبمحطة الترابط « خير الدين »، من جانبها، خدمة بيع اشتراكات النقل المدرسيّة والجامعيّة.

وأفادت الشركة أنّها ستفتح شبابيك البيع بالوكالات التجاريّة من الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من الاثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.

ولاحظت الشركة بأنّه بالإمكان إقتناء الاشتراكات عن طريق شبكـة الأنترنت من خلال الدخول الى موقعها الالكتروني www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

أو الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 للحصول على مزيد المعلومات.

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