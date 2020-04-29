بداية من 4 ماي.. استئناف الاستخلاص بالطرقات السيارة

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، في بلاغ لها الأربعاء، أنه سيتم خلال فترة الحجر الصحي الموجه المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة، بداية من 4 ماي 2020، استئناف العمل بالاستخلاص بالطرقات السيارة، وذلك طبقا للاجراءات الخصوصية المعمول بها.

وأكدت الشركة مضاعفة العمل بالمرور بالشارات الآلية والتقليص إلى الحد الأدنى لعمليات العبور نقدا، وذلك من أجل حماية أعوان الشركة ومستعملي الطريق.

وأفادت الشركة أنها توفر شارات آلية مجانية مع إمكانية الشحن بـ10د أو 20د أو 30د، وأنه بإمكان مستعملي الطرقات السيارة اقتناؤها من جميع نقاط البيع.

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