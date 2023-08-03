بداية من 5 أوت: جولان المترو رقم 5 على سكة واحدة وتحوير في حركة المرور

أعلنت شركة النّقل بتونس، أنّه نظرا للأشغال المزمع إنجازها بمفترق السكة الحديدية على مستوى تقاطع نهج الودّ والطريق الجهويّة رقم 130 (قبل محطة المترو الخفيف الياسمين للخط الشمالي الغربي رقم 3)، سـيـتـمّ غلق المـفـتـرق من الجهـتين على مـستوى حرمة السكّة الحديديّـة في حدود تـقاطع السكة مع الطريق.

وسيكون جولان المترو وحركة المرور بداية من يوم السبت 05 أوت 2023 على الساعة الثّالثة بعد الظهر إلى غاية يوم الجمعة 25 أوت 2023 على الساعة الخامسة صباحا على النحو الآتي :

* جولان المترو بالنسبة للخط 5: ستكون حركة الجولان على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي « مفتاح سعد الله » و »الياسمين ».

* حركة مرور السـيّارات: بالنّسبة للقادمين والقاصدين ذهابا وإيابا الطريق الجهوية رقم 130 ونهج الودّ يمكنهم السير عبر نهج ابن الخطيب وذلك بصفة استثنائيّة خـلال مـدّة الأشـغـال.

هذا وشددت الشركة على أنها تعوّل على تفهّم مستعملي الطريق بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي ستتواصل ليلا ونهارا والمندرجة في إطار تحسين البنية التحتية للمفترقات على مستوى تقاطعات السكة الحديدية مع الطريق.

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