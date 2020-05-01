بداية من 6 ماي: صرف الدفعة الثانية من المساعدات الإجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها ستنطلق في صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية الظرفية لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة (كرني أصفر) وذلك بداية من يوم الأربعاء 06 ماي 2020.

ودعت الوزارة المعنيين بهذا الاجراء دون سواهم الى:

- استعمال الهاتف الجوال المسجل باسمهم والضغط على

* 1021*رقم بطاقة التعريف الوطنية #

وذلك لفتح حساب افتراضي واتباع بقية المراحل الخاصة بمكان السحب (مكتب بريد أو فرع بنكي أو موزع آلي).

هذا أكدت الوزارة على ضرورة احترام المواعيد المخصصة والتقيد بإجراءات الحجر الصحي والتباعد الجسدي.

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