بداية من 6 ماي: صرف الدفعة الثانية من المساعدات الإجتماعية

اخر تحديث : 01/05/2020

أجور

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها ستنطلق في صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية الظرفية لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة (كرني أصفر) وذلك بداية من يوم الأربعاء 06 ماي 2020.
ودعت الوزارة المعنيين بهذا الاجراء دون سواهم الى:
- استعمال الهاتف الجوال المسجل باسمهم والضغط على
* 1021*رقم بطاقة التعريف الوطنية #
وذلك لفتح حساب افتراضي واتباع بقية المراحل الخاصة بمكان السحب (مكتب بريد أو فرع بنكي أو موزع آلي).
هذا أكدت الوزارة على ضرورة احترام المواعيد المخصصة والتقيد بإجراءات الحجر الصحي والتباعد الجسدي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق