بداية من 7 أوت: انطلاق موسم التخفيضات الصيفية

اخر تحديث : 26/07/2023

الصولد

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي الصيفي « الصولد » ينطلق بداية من يوم الاثنين 07 أوت 2023، ليتواصل على امتداد ستة أسابيع، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية.
كما أكدت الوزارة أن كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.


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