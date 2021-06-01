بداية من 7 جوان : عودة رحلات الخطوط التونسية الى الجزائر

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عودة رحلاتها الى الجزائر بداية من 07 جوان 2021 بعد تعليقها بسبب جائحة « كوفيد-19″.

وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، منذ مارس 2020، تخللتها بعض برامج الإجلاء بشكل متقطع، توقفت هي الأخرى منذ شهرين.

وأكدت الشركة أنه يتعين على المسافرين الى الجزائر الاستظهار أثناء القيام بعملية التسجيل، بتحليل مخبري سلبي لكوفيد-19 لا يتجاوز36 ساعة قبل تاريخ الذهاب.

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