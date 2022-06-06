بداية من 9 جوان: إضراب بـ3 أيام في أربع شركات لتوزيع المحروقات

أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أنه تقرر تنفيذ إضراب بـ3 أيام في 4 شركات لتوزيع المحروقات.

وسيُنفذ الإضراب أيام 9 و10 و11 جوان إثر فشل الجلسة الصلحية مع ممثلي الشركات المعنية وذلك رغم جدية سلطة الإشراف.

كما بينت سلوان السميري أن من أهم المطالب الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2021 و2022.

كلمات البحث :اضراب;المحروقات;شركات