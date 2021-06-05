بداية من 9 جوان: إعفاء المسافرين إلى فرنسا من شرط تقديم سبب قاهر

أعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ لها اليوم السبت 05 جوان 2021، أنه يتعين بداية من يوم 9 جوان 2021، على جميع المسافرين من تونس إلى فرنسا، الذين تم تطعيمهم توقيا من فيروس كوفيد-19 ولديهم إثبات على ذلك، الاستظهار، فقط، بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل كوفيد-19 لا تتجاوز 72 ساعة أو اختبار المستضدات لا يتجاوز 48 ساعة.

وأوضحت الناقلة الوطنية، أن هؤلاء المسافرين لن يخضعوا لشرط تقديم سبب قاهر للسفر إلى فرنسا، وفق القرارات الأخيرة للسلطات الفرنسية، وكذلك، لن يخضع جميع المسافرين، من الوجهة التونسية، المطعمين الذين لديهم إثبات على ذلك، إلى شرط تقديم سبب قاهر.

وسيتعين على الأشخاص غير المطعمين تقديم سبب قاهر وشهادة اختبار سلبي لنتيجة تحليل كوفيد-19 سلبية لا تتجاوز 72 ساعة واختبار المستضدات لا يتجاوز 48 ساعة وأن كل مسافر سيلتزم بالحجر الذاتي لمدة 7 أيام.

وأشارت الشركة، إلى أن التلاقيح، التّي تقبلها فرنسا هي اللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهي » فايزر » و » مودرنا » و » أسترازنكا » و » جونسون أند جونسون ».

وأضافت الخطوط التونسية، أن إثبات التطعيم يعتبر صالحا بشرط أنه يكون بالإمكان إثبات استكمال كل مراحله المتمثلة في مدة أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات ذات الحقن المزدوج فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وأربعة أسابيع بعد الحقن بالنسبة للقاحات ذات الجرعة الواحدة جونسون أند جونسون و لمدة أسبوعين بعد التطعيم بالنسبة للأشخاص الذين أصيبو بالوباء جرعة واحدة.

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