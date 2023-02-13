بدبي: بودن تُجري لقاءات مع رؤساء وفود عدد من البلدان

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين، مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تحتضنها إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة من 13 إلى 15 فيفري، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود عدد من البلدان الشقيقة، تمحورت بالأساس حول الملف الاقتصادي والمالي، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الذي يواجه تحديات كثيرة.

وتحادثت رئيسة الحكومة مع المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، حيث تطرق الطرفان الى ضرورة مزيد تطوير أنشطة الصندوق مع تونس، فضلا عن استعراض أهم الاصلاحات الجاري تنفيذها في اتجاه تأهيل القطاع الاقتصادي خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتشغيلية العالية.

كما التقت نجلاء بودن رمضان بوزير المالية بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، حيث تم بالخصوص استعراض اهم مجالات التعاون الثنائي، الى جانب الوقوف على تجربة السلطنة في مجال انتاج الكهرباء في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول اللقاء كذلك، السبل الكفيلة بتعزيز آفاق التعاون الثنائي وتنويعه في المجال الاقتصادي، الى جانب التباحث بشأن امكانية بعث صندوق استثمار مشترك بهدف الاستغلال الامثل لفرص الاستثمار المتاحة بالبلدين.

وأجرت رئيسة الحكومة كذلك، محادثة مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، تناولت بالخصوص واقع التعاون الثنائي وسبل مزيد دفعه في مختلف المجالات والاستغلال الامثل للخصائص والمزايا التفاضلية للبلدين لا سيما على مستوى التبادل التجاري والنهوض بالشراكة الصناعية.

وكانت لرئيسة الحكومة محادثات جانبية عديدة مع عدد من رؤساء الوفود أبرزها مع وزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومدير مؤسسة القمة العالمية للمعلومات عمر سلطان العلماء بدولة الامارات العربية المتحدة، تم التباحث خلالها بالخصوص حول واقع وافاق علاقات التعاون الثنائي.

وأجرت رئيسة الحكومة خلال هذا اليوم الأول، زيارة الى معرض « الطبيعة تقود المستقبل » بمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالفجيرة، والذي ينتظم في اطار مسابقة « ابتكارات الحكومات الخلاقة »، والذي يهدف الى التحسيس بأهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية المنظومة الايكولوجية من الهدر وسوء الاستغلال.

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