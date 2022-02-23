بدر الدين القمودي أمام القضاء بعد كشفه لقضية فساد تخص التلاعب بالزيت النباتي

اخر تحديث : 23/02/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بدر الدين القمودي

أعلن النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المجمدة أعماله بدر الدين القمودي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أنه سيمثل اليوم أمام القضاء على خلفية كشفه لقضية فساد تخص التلاعب بالزيت النباتي.
وبين القمودي بأن إحدى الشركات المتهمة بالتلاعب بالزيت تقدمت بشكاية ضده بتهمة الإساءة بسبب نشره لسؤال شفاهي كان وجهه لوزير التجارة.
وشدد المتحدث على أنه ينشر على صفحته كل أعماله النيابية بهدف الضغط على السلطة التنفيذية، مؤكدا وجود تغاضي عن التجاوزات التي ترتكبها الشركة.


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