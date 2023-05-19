بدعم من السفارة الأمريكية: افتتاح قاعة متعددة الاختصاصات بإعدادية 9 أفريل في حي التضامن

تمّ صباح اليوم الجمعة 19 ماي2023، افتتاح قاعة متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية 9 أفريل 1938 بحي التضامن بالعاصمة بدعم مادي من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لتكون فضاء مخصصا للأنشطة الفنية والإبداعية لتلاميذ المؤسسة.

وتضمّ هذه القاعة التي خصصت وفقا لاحتياجات التلاميذ على ركح مسرحي ومكتبة للمطالعة وحواسيب وتجهيزات رقمية للعروض، لتكون متنفسا للتلاميذ وفضاء للنشاط الثقافي يهدف إلى مقاومة التسّرب في صفوف التلاميذ و الإحاطة بهم وصقل مواهبهم.

وقد أشرف على افتتاح هذا الفضاء كل من سفير الولايات المتحدة بتونس جوي هود ورئيس ديوان وزير التربية شكري التيساوي والإطارات الجهوية و المحليّة.

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