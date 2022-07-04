بدعوة رسمية: الطبوبي في زيارة إلى الجزائر

يُؤدي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بداية من يوم أمس الأحد، زيارة إلى الجزائر بدعوة رسمية من الحكومة الجزائرية و الاتحاد العام للعمال الجزائريين .

وقد استقبل سليم لباطشة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الوفد النقابي التونسي الذي يضم إضافة إلى الأمين العام أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات و الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة .

و ستشهد الزيارة عدة لقاءات رسمية و الحضور في الاحتفال الرسمي بالذكرى60 لعيد الاستقلال الجزائري .

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