بدعوة من الرئيس: لقاء مرتقب بين سعيد والطبوبي مساء اليوم

رئيس الجمهورية يدعو هذا المساء امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة تعفن الوضع في البلاد

على اثر تازم الوضع العام في البلاد، وتزامنا مع حالة الاحتقان التي يعيشها التونسيون في مختلف جهات البلاد، على اثر ما تم تداوله من مقاطع فيديو تثبت بشكل جلي الانتهاكات الشنيعة لكرامة المواطنين على غرار ما حصل في سيدي حسين

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل مستعجل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للقائه مساء اليوم الجمعة، لمناقشة جملة من المسائل المرتبطة بالوضع في البلاد في ظل الاحداث الأخيرة، وفق نشرته صحيفة الشعب الناطقة باسم المنظمة الشغيلة.

وسيتم خلال اللقاء التطرق إلى الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد مع التطرق إلى حادثة سيدي حسين السيجومي، وفق المصدر ذاته.

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