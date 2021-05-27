بدعوة من سعيّد: رئيس المجلس الرئاسي الليبي في زيارة رسمية إلى تونس

يؤدّي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمّد المنفي زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 ماي 2021، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد المنفي أن الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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