برأس جدير: إحباط تهريب 44400 حبة دواء مخدر إلى تونس

تمكنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب 44400 (أربع وأربعين ألف وأربع مائة) حبة دواء مخدر نوع « pregabalin 300 mg » وذلك إثر إخضاع سيارة تحمل ترقيم تونسي إلى التفتيش بالأشعة عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني.

وبينت الديوانة التونسية أنها تم العثور على الحبوب المخدرة مخفية بإحكام داخل ثلاث سخانات ماء كهربائية.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية بالجهة إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

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