برأس جدير: إحباط محاولة تهريب 480 ألف أورو

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدره 480 ألف أورو تم ضبطه مخفيا بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي أثناء قيامها بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني.

وقد تم بتمرير السيارة المذكورة على جهاز الكشف بالأشعة التفطن إلى وجود أجسام مشبوهة داخل مخبأ مهيأ بالصندوق الخلفي للسيارة وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور داخلها على المبلغ المالي.

وكشفت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

كلمات البحث :تهريب;رأس الجدير