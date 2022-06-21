برئاسة العياشي زمال..تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حركة عازمون»

تم، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، الاعلان على تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم حركة عازمون يترأسه النائب السابق في البرلمان العياشي زمال.

وأكد الزمال أنه يرغب في تجميع كل الحساسيات التي تتلاءم ومبادئ الحزب لبعث ميثاق اجتماعي واقتصادي جديد لتونس.

وقال الزمال إن الحركة ستعمل على تغيير المقدرة الشرائية للتونسيين متسلحة ببرنامج اقتصادي واجتماعي سيُعيد الأمل للشعب، مؤكدا أن الحزب ضدّ التحيل السياسي.

واعتبر الزمال أن المسار بعد 25 جويلية كان انفراديا لذلك يرفضه الحزب، مؤكدا أن الحزب سينتظر الاطلاع على الدستور ثم يُبدي رأيه منه .

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