برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية محور جلسة عمل بين الحكومة ومنظمة الأعراف

انعقدت أمس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة سمير ماجول.

وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات التي تقدمها المنظمات الوطنية في مجالات اهتمامها في خدمة الشأن العام والتي من شأنها تلبية انتظارات المواطنين، مبرزة أن منظمة الأعراف شريك اقتصادي هام قادر على تقديم المبادرات والتصورات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال معاضدة مجهودات الدولة في دفع مشاريع التنمية بالجهات ومساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات الناشئة في عدد من القطاعات وكذلك الرفع من القدرة التنافسية وخلق الثروة.

وتم خلال هذه الجلسة استعراض أهم ملامح برنامج الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على الصعيدين الوطني والجهوي، كما تم التأكيد على مزيد التشاور حول أهم المحاور المدرجة بها أخذا بعين الاعتبار لآراء عدد من المنظمات الوطنية ذات العلاقة.

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