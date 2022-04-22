برج قيادة السفينة أكسيلو تمّ تخريبه عمدا مع تحطيم جميع أجهزة الملاحة

إنعقدت صباح اليوم الجمعة، بالميناء التجاري بغنوش بولاية ڨابس ندوة صحفيّة لتسليط الأضواء على آخر المستجدّات بخصوص السفينة ” أكسيلو” التي غرقت يوم 16 أفريل الجاري بسواحل ڨابس.

وأكّد العميد بالبحريّة المازري اللطيف ممثّل جيش البحر والمشرف العام على عمليّة التدخّل لمكافحة التلوّث البيئي البحري بڨابس أنّه بعد عمليّات الغوص من قبل غوّاصين مختصّين من جيش البحر وفريق غوص إيطالي مجهّزين بكاميرا وعتاد خاصّ ومعاينة وفتح جميع خزّانات وقود السفينة، تبيّن أنّها خالية من مادّة الڨازوال حيث كانت مملوءة بماء البحر.

كما تبيّن أنّ برج قيادة السفينة تمّ تخريبه عمدا مع تحطيم جميع أجهزة الملاحة. وأشار إلى أنّ الجهود ستنصرف في الأيّام القادمة لانتشال السّفينة المذكورة بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في شأنها.

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