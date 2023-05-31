برلمانيون فرنسيون: مستعدون لمعاضدة جهود تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى فرنسا يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، برؤساء مجموعات الصداقة الفرنسية التونسية بالجمعية الوطنية، Dino Cinieri، وفي مجلس الشيوخ Jean-Pierre Sueur وأعضاء المجموعتين وعدد من أصدقاء تونس.

وأبرز الوزير عمق العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية، مؤكدا رغبة تونس في مزيد تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

كما شدد الوزير على تقدم عملية الانتقال السياسي، مع انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب الجديد، يوم 12 مارس 2023، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأولوية بالنسبة لتونس هي بالأساس اجتماعية واقتصادية، مؤكدا الرغبة في تنشيط علاقات التعاون بين برلمانيي البلدين.

من جانبهم، أعرب البرلمانيون الفرنسيون عن إدراكهم لخصوصية الفترة التي تمر بها بلادنا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مؤكدين استعدادهم لدعم العملية الانتقالية التي أطلقتها تونس ومعاضدة جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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