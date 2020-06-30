برمجة رحلات إجلاء إضافية لفائدة التونسيين المقيمين بهذه البلدان

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمت برمجة رحلات إجلاء إضافية لفائدة التونسيين المقيمين بالبلدان بالبلدان غير المدرجة ضمن المجموعة الأولى (اللون الأخضر) ذات الانتشار الضعيف للوباء أو المجموعة الثانية (اللون البرتقالي) ذات الانتشار المتوسط للوباء.

وذكرت وزارة النقل أنه يتعين على كل مسافر قادم من هذه البلدان أن يستظهر إجباريا بالوثائق التالية عند قيامه بالتسجيل بمطار البلد المعني باتجاه أحد المطارات التونسية:

1. شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل الكوفيد-19 (RT-PCR) قبل السفر إلى البلاد التونسية بــــ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول،

2. وثيقة تأكيد الحجز وخلاص الإقامة بالنزل (voucher) لمدة 7 أيام والتي تشمل الإقامة والنقل من المطار إلى النزل ويتعين على القادمين اختيار احد النزل ضمن القائمة المعتمدة.

3. الالتزام الكتابي بتطبيق الحجر الصحّي الإجباري لمدّة 7 أيّام بالنزل على نفقته منذ الوصول إلى البلاد التونسية ثم القيام بتحليل مخبري آخر لتحليل الكوفيد-19 (RT-PCR) على نفقة الدولة وتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدّة 7 أيام أخرى.

4. البطاقة الصحية معمرة بدقة والتي يتم تسليمها للسلطات الصحية في مطار الوصول عند نقاط الكشف الحراري.

وتكون رحلات الإجلاء وفقا للبرنامج التالي:



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