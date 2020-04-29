برمجة رحلات إجلاء جديدة للتونسيين العالقين في الخارج

شارك أنور معروف وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك اليوم الأربعاء، في اجتماع تنسيقي الى جانب وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ وسليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية والهادي دمّق المستشار لدى رئيس الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الحجر الصحي الشامل وعودة التونسيين من الخارج.

ونظر هذا الاجتماع الرابع من نوعه في ملف التونسيين الذين لا يزالون عالقين في الخارج وخاصة منهم الطلبة الذين توقفت دروسهم في الجامعات الأجنبية.

وتباحث الحاضرون بشأن الإجراءات التي سيتم التعجيل باتخاذها بالتنسيق بين مختلف الاطراف المعنية قصد تأمين عودة التونسيين إلى أرض الوطن في أسرع الآجال الممكنة.

كما كان هذا الاجتماع مناسبة تم خلالها تقييم عمليات الإجلاء السابقة والجهود الحالية لتجهيز مراكز ايواء اضافية للحجر الصحي الاجباري.

وتم الاتفاق على برمجة رحلات جديدة اعتبارا من تاريخ 4 ماي القادم نحو عدد من الوجهات لاجلاء المزيد من التونسيين العالقين في الخارج.

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