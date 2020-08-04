برمجة رحلة جوية لإجلاء التونسيين من الجزائر

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمت برمجة رحلة إجلاء من قبل شركة الخطوط التونسية على الخط تونس/الجزائر/تونس وذلك يوم الأربعاء 12 أوت 2020.

ويتعين على القادمين على متن هذه الرحلة الاستظهار بشهادة التحليل السلبي لفيروس الكورونا والالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة 7 ايام باحد مراكز الحجر الصحي المعدة للغرض أو لمدة 10 أيام في صورة عدم التمكن من الاستظهار بشهادة التحليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المستوجبة.

ودعت الوزارة المسافرين المعنيين بهذه الرحلة إلى التنسيق مع سفارتنا بالجزائر.

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