برنامج تكوين عسكري تونسي أمريكي في مجالات إطفاء الحرائق والإخلاء الصحي الجوي

تُشارك وزارة الدفاع الوطني، في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي، بوفد عسكري من جيش الطيران والإدارة العامة للصحة العسكرية في نشاط مشترك مع حرس الحدود بولاية « Wyoming » بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 13 إلى 25 سبتمبر.

ويتكون الوفد التونسي من طاقمي طائرة C130 ومروحية (طيارين وتقنيين صيانة ومراقبي شحن) بالإضافة إلى طاقم طبي للمشاركة في الإخلاء الصحّي الجوي والطب البيولوجي.

ومثل هذا النشاط فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على التقنيات والتجهيزات المستعملة والإجراءات التكتيكية المتبعة في مجالات مقاومة الحرائق من خلال إنجاز ورشات عمل في ميدان إستعمال وصيانة منظومة إطفاء الحرائق وتنفيذ تمارين إخلاء صحي جوي بواسطة الطائرات.

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