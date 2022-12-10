برنامج خاص بالنقل بمناسبة عطلة الشتاء

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم السبت، أنها وبالتنسيق مع مؤسساتها تحت الاشراف، وضعت برامجا استثنائية برا وبحرا وجوا لتأمين تنقل المسافرين وعمليات العبور في افضل الظروف الممكنة وفي كنف الامن والسلامة، وذلك استعدادًا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية الشتوية لسنة 2022 والعطل الموسمية الشتوية بما في ذلك عطلة راس السنة الادارية الجديدة 2023.

على مستوى النقل البري، تولت الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وضع برنامج إستثنائي يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب يتمثل في ما يلي:

* الترخيص لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلال سفرات إضافية على شبكات خطوطها خلال أيام 15و16 و17 و31 ديسمبر 2022 و01 و02 جانفي 2023.

* تمكين الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن من تراخيص إستثنائية للقيام بسفرات خارج خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين خلال أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022.

* الترخيص لسيارات الأجرة لواج للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022.

* تكليف فرق من مراقبي الوزارة لمتابعة سير البرنامج على مستوى محطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية.

كما أفادت الوزارة بأنه من المنتظر أن ترتفع حركة العبور عبر مختلف المعابر البرية التونسية لتتراوح بين 30 و 150 % حسب كل معبر مقارنة بالحركة الاعتيادية. وعلى صعيد آخر، شرع ميناء حلق الوادي في عقد جلسات عمل ضمن اللجنة المينائية للاتفاق حول جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان أحسن الظروف لعبور المسافرين للميناء خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 15 جانفي المتزامنة مع عطلة نهاية السنة بالنسبة التونسيين المقيمين بالخارج وينتظر ان ترتفع حركة العبور بأكثر من 10 % على مستوى المسافرين مقارنة ببقية الموسم.

من جانبها، برمجت الشركة التونسية للملاحة لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال عطلة السنة وتحديدا طيلة الفترة الممتدة بين 13 ديسمبر 2022 و 15 جانفي 32 سفرة على متن السفينتين تانيت وقرطاج باتجاهي مرسيليا وجنوة 2023، بمعدلي سفرتين يوميا موفرة طاقة استيعاب جملية بذلك 80576 مسافرا و25120 سيارة ومسجلة نسبة ارتفاع في عدد المسافرين تقدر ب 15% .

كما تم تسجيل حجوزات لـ9 مجموعات سياحية من جنسيات اوروبية لقضاء العطلة في تونس تشمل حوالي 620 مسافرا و287 مسافرا و51 دراجة كما ارتأت الناقلة الوطنية البحرية اعتماد تعريفة تفاضلية منخفضة بنسبة 40% عن التعريفة العادية اما على مستوى النقل الجوي، فقد برمجت الخطوط التونسية 1482 رحلة خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بـ1124 رحلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة 358 رحلة وبنسبة ارتفاع تقدّر بـ 32%. كما سجّلت المقاعد المعروضة حسب البرنامج التجاري لشهر ديسمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 28% اي من 184582 خلال شهر ديسمبر 2021 إلى 235500 مقعدا في ديسمبر 2022.

وأوضحت وزارة النقل أنّها تُتابع عن كثب تنفيذ هذا البرنامج الاستثنائي بالتنسيق مع مؤسساتها تحت الاشراف ومختلف الاطراف المتدخلة على الطرقات وبمختلف المعابر الحدودية الراجعة لها بالنظر ، مؤكّدة على ضرورة التزام الجميع باحكام تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بأمن وسلامة الأرواح والممتلكات وتوفير افضل ظروف التنقل للمواطنين ولضيوف تونس لقضاء عطل طيبة.

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