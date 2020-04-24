«بروتوكول صحي» تحضيرا لعودة نشاط القطاع السياحي

تعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على وضع خطة عمل استراتيجية واستباقية بهدف التحضير لعودة النشاط السياحي حال انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية، في إطار الإستعداد لفترة ما بعد « الكورونا » وضمانا لحسن استعداد مختلف المؤسسات السياحية للإستقبال التدريجي للوفود السياحية سواء التونسيين أو من بلدان الجوار أو من العالم.

وتم تنفيذا لهذه الإستراتيجية، إعداد مشروع « البروتوكول الصحي » في القطاع السياحي من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة بما يتماشى مع ما نصت عليه المنظمة العالمية للصحة من اجراءات وقائية وكذلك بعد الإستئناس بالإجراءات الصحية التي تم اتخاذها في عدد من البلدان السياحية في هذا الصدد.

وسيتم عرض هذا المشروع، في مرحلة لاحقة، على مختلف المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي ثمّ على مصالح وزارة الصحة لإثراء هذا المشروع واعتماد ما جاء فيه من توصيات وإجراءات وقائية وصحية.

وتولّى فريق العمل المشرف على مشروع « البروتوكول الصحي » عرض مدى التقدم في إعداده وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الوزارة بإشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد علي التومي.

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