بريد إلكتروني رسمي للمواطن التونسي لتبادل المراسلات مع الإدارة

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه أصبح اليوم بإمكان التونسيين الحصول على بريد إلكتروني وطني رسمي للتواصل الآمن والتفاعل السريع مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية.

ويتكون عنوان البريد الإلكتروني الجديد من المعرف الرقمي للمواطن متبوعاً بإسم النطاق الوطني tunisie.tn@. يتم الولوج إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن عبر بوابة المواطن باستعمال الهوية الرقمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى:

- تركيز آلية تبادل الكتروني رسمي للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.

- تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وذلك بتوفير قناة إتصال رسمية لإرسال وتلقي وثائق وإشعارات مفصلة عن الخدمات الإدارية تعوض أو تكمل الإرساليات القصيرة

- توفير الوقت وجهد التنقل وكلفة التراسل الإداري بالتخلّص التدريجي من الرسائل والإشعارات الورقية

- ضمان التبادل المؤمن ومضمون الوصول للرسائل مع إمكانية التأكيد الفوري بالاستلام من المتلقي

- تعزيز السيادة الرقمية الوطنية باعتماد منظومة تراسل ومزود خدمة وموزعات ونطاق وطني تكون حامية للوثائق الرسمية وللمعطيات الشخصية.

- صالحة للتبادل الرسمي مع الإدارة فقط وليس للإستعمال الشخصي أو للتراسل بين المواطنين. وهي خدمة إختيارية غير إجبارية

و تعتبر تونس من أولى البلدان عالميا التي تركز بريد إلكتروني رسمي موحد للمواطن لتبادل المراسلات الرسمية مع الإدارة.

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