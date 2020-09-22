بسبب استقبال المشيشي لائتلاف الكرامة: الدستوري الحر يلغي لقاء مع رئيس الحكومة

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء، عن قرارها إلغاء الموعد الذي كان مبرمجا مساء اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 لمقابلة رئيس الحكومة، مرجعة ذلك لما اعتبرتها « حركة استفزازية لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية والرسالة السلبية الموجهة من رئيس الحكومة للشعب التونسي باستقبال ممثلي كتلة ائتلاف الكرامة » .

وأكد الدستوري الحر انعدام الإرادة السياسية لتلبية مطالب الجماهير الرامية للفتح الجدي لهذا الملف الحارق ووقف نزيف تبييض مرتكبي الجرائم الإرهابية، وفق نص البلاغ.

ودعت كتلة الدستوري لندوة صحفية على الساعة 11 صباحا بمقر مجلس نواب الشعب لإنارة الرأي العام حول ما اعتبرتها خفايا أخطبوط الإرهاب وتحركات الحزب في المرحلة القادمة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

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