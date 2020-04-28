بسبب التزامات ملحّة لأعضاء الحكومة: تأجيل جلسة عامة بالبرلمان

أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، على اجتماع مكتب المجلس بالمبنى الفرعي لمجلس النواب.

ونظر المكتب في مراسلة واردة من الحكومة بها طلب تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الإربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 بسبب التزامات ملحّة لأعضاء الحكومة المعنيين.

وأقرّ المكتب الموافقة على طلب الحكومة وتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الإربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 إلى موعد لاحق.

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