بسبب تأخّر نزول الغيث النّافع: وزارة الشؤون الدينية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

اخر تحديث : 29/01/2020
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

وزارة الشؤون الدينيّة تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

دعت وزارة الشؤون الدّينيّة اليوم الأربعاء، المديرين الجهويّين للشؤون الدّينيّة إلى التنسيق مع السّلط الجهويّة ومع الأئمّة الخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء في أقرب الآجال مع التأكيد على ضرورة تحديد الأماكن التي ستقام فيها، وذلك عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء والصّلاة عند تأخّر نزول الغيث النّافع.


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