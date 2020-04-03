بسبب تجاوزات احتكارية: حجز 1490 طن من المواد الغذائية

أكدت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عدد المخالفات المرتكبة نتيجة 25 ألف عملية رقابية بلغت 2620 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات.

• المحجوزات :

1490طن من المواد الغذائية الحساسة (الفارينة والسميد والعجين الغذائي، سكر، مواد غذائية عامة)

- 37 ألف لتر من الحليب

- 20 ألف لتر زيت نباتي مدعم

- 318ألف قطعة من مواد الصحة الجسدية والوقاية شبه الطبية (كمامات، قفازات، معقمات)

- 250 ألف كأس ورقي

- 8300 لتر من مواد التنظيف المنزلي

- 28 ألف علبة تبغ

- 2 طن من الخضر

- 18210بيضة

- 125 ألف وحدة مواد غذائية مختلفة

• الإجراءات الردعية :

- 83 قرار منع من التزود بالمواد المدعمة وغلق محلات (الاحتكار أو التلاعب)

- 22 إيقافات للمحتكرين

- 2 حكم قضائي بالسجن

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