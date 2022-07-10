بسبب سوء الأحوال الجوية بأغلب الشواطئ: الداخلية تدعو للحذر وعدم المجازفة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عن تسجيل سوء للأحوال الجوية بأغلب الشواطئ التونسية.
ودعت الداخلية المواطنين ومُرتادي الشواطئ خاصّة بجهة السواحل الشرقية لتونس العاصمة وسواحل بنزرت وسواحل طبرقة إلى عدم المجازفة والتقيد بالعلامات التحذيرية والسباحة في شواطئ محروسة بسباحين منقذين وعند الإقتضاء الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو الحماية المدنية المنتصبة بالمكان.
يُمكن الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71960660 / 71460060
كما يُمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على 193 و 194.
الأمن الوطني: 197
الحماية المدنية: 198
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