بسبب فيلم: الهايكا تُوجه لفت نظر إلى قناة الجنوبية

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 5 أوت 2020، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة « الجنوبية » دعتها من خلاله إلى تجنب بث مضامين إعلامية تحتوي على مشاهد صادمة أو مشاهد عنف جسدي أو نفسي في وقت يسمح بمتابعتها مع قبل الأطفال، وذلك على خلفية بث القناة لفيلم بتاريخ 26 جويلية 2020 يحتوي على مشاهد عنف في توقيت يتعارض مع ما جاء في مقتضيات الفصل 13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وقد أكدت الهيئة على ضرورة حرص المنشأة الإعلامية على ضمان فضاءات إعلامية خالية من مشاهد العنف والمشاهد الصادمة خاصة في أوقات تسمح بمشاهدتها من قبل الأطفال، ضمانا لحق الأطفال في إعلام يأخذ بعين الاعتبار قدراتهم وحاجياتهم ويوفر لهم الحماية،

وتمت دعوة القناة إلى الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلق بحقوق الطفل وبمقتضيات الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

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