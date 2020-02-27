بسبب كورونا: إلغاء 42 سلسلة من الرحلات الجويّة بين تونس والسعودية

أعلن كاتب عام الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة « ظافر لطيف » اليوم الخميس 27 فيفري 2020، أنه تمّ إلغاء 42 سلسلة من الرحلات الجويّة غير المنتظمة بين تونس وجدّة وبين تونس والمدينة (العربية السعوديّة) منها 28 سلسلة تعود للخطوط الجويّة التونسيّة و14 سلسلة لشركة الطيران الجديد « نوفلار » .

ولاحظ لطيف أن وكالات الأسفار التونسية قامت بدفع ضمان لسلاسل الرحلات غير المنتظمة بقيمة 140 ألف دينار عن كل سلسلة من هذه الرحلات (عدد من الرحلات الجويّة لفترة زمنية قصيرة ومحددة).

كما بين المتحدث بأن وكالات الأسفار تكفلت، أيضا، بمعاليم الحصول على التأشيرة والإقامة، داعيا كلا الدولتين (تونس والسعودية) المعنيّتين بهذه الرحلات الى تحمل مسؤوليتيهما وعدم ترك وكالات الأسفار وحدها « تتحمل العواقب المالية لقوّة قاهرة ».

ويأتي إلغاء الرحلات الجويّة المخصصة لإجراء العمرة تبعا لقرار السعوديّة تعليق دخول المعتمرين، مؤقتا، إلى أراضيها لتجنّب إمكانيّة إنتشار فيروس كورونا.

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