بسبب وضعها لسماعات في أذنيها: إصابة تلميذة في حادث على خط المترو رقم 4

أعلنت شركة نقل تونس اليوم الخميس، عن وقوع حادث على خط المترو رقم 4 على مستوى خزندار.

وأسفر الحادث عن إصابات خفيفة لتلميذة تبلغ من العمر 17 سنة، إثر عبورها بصفة فجئية لحوزة السكة من أمام عربة مترو كانت تسير ببطء .

وذكرت الشركة بأنه، حسب المعطيات الأوّلية، فإنّ المعنية بالأمر تعذّر عليها سماع الإنذار الصوتي الذي أطلقه سائق المترو بسبب وضعها لسماعات في أذنيها، وتمّ نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وودعت الشركة جميع المترجلين لضرورة الانتباه عند المرور على سكة المترو.

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