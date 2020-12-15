بسمة الجبالي مديرة عامة جديدة لوكالة التصرف في النفايات

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، أنّه تمَّ تكليف بسمة الجبالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلفا لفيصل بالضيافي الذي تمت إقالته.

يُشار إلى أن بسمة الجبالي عيّنت في 14 نوفمبر 2018 كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد وهي من مواليد 08 ديسمبر 1975 بجربة حومة السوق وخريجة المعهد الوطني للتشغيل والدراسات الإجتماعية.

وقد فازت الجبالي بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في دائرة مدنين الانتخابية كما تحصلت على مقعد بمجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية سنة 2018 لكنها استقالت منه لتتسلم خطة كاتبة دولة.

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