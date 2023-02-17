بصفاقس: حجز 28.2 طن من القهوة المهربة



قامت دورية تابعة لمصالح الحرس الديواني بصفاقس بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح التجارة بالجهة وبإذن من النيابة العمومية، بتفتيش مخزن على ملك أحد الأشخاص ليتم ضبط كمية هامة من مادة القهوة أجنبية المصدر مخفية داخل 470 كيسا يزن الواحد 60 كلغ وقدرت ب28.2 طنا لا يملك في شأنها صاحبها أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها .

وتمّ باستشارة النيابة العمومية الاذن بتحرير محضر حجز في الغرض حيث قدرت قيمة المحجوز من مادة القهوة ب213756 دينارا.

كما تم، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية، الاذن بفتح بحث عدلي في الغرض لدى المصالح الأمنية المختصة.

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