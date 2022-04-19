بضائع مهربة على متن شاحنة تابعة للصيدلية المركزية: وزارة الصحة توضح

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، الثلاثاء، أن حادثة حجز مواد مهربة على متن شاحنة تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، هي « حادثة فردية ومعزولة ولا يمكن لها أن تمثل مهنيي القطاع بمختلف أسلاكهم ».

وكان أعوان الحرس الديواني قد أوقفوا يوم أمس الاثنين، بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس سائق شاحنة تابعة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، وبحوزته سلع وبضائع لا علاقة لها بالنشاط العادي والقانوني للمؤسسة .

وأشارت الوزارة إلى أنها بادرت، حال ورود المعطيات حول الحادثة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع السائق المعني عدليا وتأديبيا.

كما تم فتح تحقيق في الحادثة لكشف جميع المورطين سواء بالتقصير في أداء الواجب المهني أو التستر أو المشاركة في مثل هذه الأفعال التي من شأنها أن تمس بمقدرات المجموعة الوطنية وسمعة العاملين بالقطاع، وفق نص البلاغ.

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