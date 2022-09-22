بطاقات إيداع بالسّجن في حق العبيدي والزواري والرايس

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من محرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم » أنصار الشريعة » المصنف كتنظيم إرهابي وعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية أمن الطائرات بوزارة الداخلية، في قضية ما يُعرف إعلاميا بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية.

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