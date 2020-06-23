بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المتحيلة المتسببة في موت الطفل « ريان »

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد المرأة المتحيّلة التي تسببت في وفاة الطفل ريّان في حمام بنت الجديدي بمدينة الحمامات من ولاية نابل وتم إيداعها بالسجن المدني بمنوبة.

وقد تم توجيه تهمة القتل العمد للمتهمة المتحيلة مع سابقية القصد .

وأكدت إذاعة موزاييك أف أم، أن المرأة المتحيلة ليست مؤهلة لممارسة العلاج الطبيعي، ومستواها العلمي باكالوريا غير منهاة وهي مطلقة وليس لها أبناء، مع بروز العديد من ضحاياها.

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